こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉ピエト...

〈こだわりのヒミツ〉ピエトロ 「ピエトロドレッシング ゆず」 果汁や醤油の配合を調整

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉ピエトロ 「ピエトロドレッシング ゆず」 果汁や醤油の配合を調整

　ゆず果汁・ゆずピール・ゆずペーストの3種類を使用し香料を使用していない。また、ひと口食べた瞬間にゆずをしっかり感じることができるよう、ゆず果汁や醤油の配合にこだわり調整を施している。

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