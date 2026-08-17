こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉天塩「...

〈こだわりのヒミツ〉天塩「赤穂の平釜塩」 仕上げに適したまろやかな塩味

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉天塩「赤穂の平釜塩」 仕上げに適したまろやかな塩味

　兵庫・播磨灘の海水を100％使用。平釜でじっくりと煮詰めた。結晶は大粒のフレーク状で、さくさく・ふわふわとした食感が特徴。塩味はまろやかで、付け塩など仕上げ用として素材の味を引き立てる。

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