ヤクルト本社 免疫市場へ本格参入 シロタ株の新たな価値提案

ヤクルト本社は10月5日から、乳酸菌 シロタ株による「免疫機能維持」の機能を新たに加えた機能性表示食品5商品を相次いで展開する。新商品「ヤクルト免疫バランス」を投入するほか、「ヤクルト400W」を「ヤクルト400W免疫お通じ」に、「Yakult1000 糖質オフ」「Y1000」「Y1000 糖質オフ」をリニューアル。免疫領域を商品価値として本格的に打ち出す。

同社はこれまで、乳酸菌を通じた免疫調節機能の研究を長年進めてきた。今回、シロタ株について新たに明らかとなった健康な人の免疫機能維持の機能を各商品の機能性表示に追加。従来の腸内環境改善やお通じ改善、ストレス緩和、睡眠の質向上などに加え、免疫機能を訴求する。

「ヤクルト免疫バランス」はシロタ株400億個を含み、税別100円。販売目標は26年10月～27年3月で1日25万7000本。「400W免疫お通じ」はシロタ株400億個とガラクトオリゴ糖5gを配合し、同期間の販売目標は46万6000本。

「Yakult1000 糖質オフ」は同期間に1日あたり115万6000本、「Y1000」は60万3000本、「Y1000 糖質オフ」は45万9000本を目標とし、3品ともシロタ株を1ml当たり10億個含む。

同社は今回の一連の展開を通じ、シロタ株の免疫機能維持という新たな健康価値を幅広い商品で訴求し、免疫領域での存在感を高める。