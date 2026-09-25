大腸がん内視鏡検査 専用検査食でサポート キユーピー

キユーピーは、医療用フード「ジャネフ」ブランドで展開する大腸内視鏡専用検査食「クリアスルー」の普及を通じて、大腸がん内視鏡検査の受診率向上と健康寿命の延伸に取り組んでいる。

同社は、機能性マヨネーズ・ドレッシングや介護食、サプリメントなどを通じて人々の健康改善や疾病予防に寄与する商品を提供しており、提供価値を高めるドメインとして「ウェルネス領域」を拡大してきた。その中で「ジャネフ」は、疾病予防や在宅向けケアフードなどで構成され、“食べるよろこび 食べてもらえるよろこび”を実現するブランドとして展開している。

1975年ごろからの食事の欧米化や生活習慣の変化に伴い、日本人の大腸がん罹患者は増加傾向にある。92年に厚生省（現厚生労働省）が大腸がん検診を制度化したことで精密検査のニーズが高まり、これを受けて2003年に「クリアスルー」が登場した。

同商品は、検査前日でも通常の食事に近い内容をとることで、受診者のストレス軽減に寄与している。繊維質が少ないなど検査に支障が出ない食材を使用し、食塩相当量やリン・カリウムも調整されているため、高血圧や慢性腎臓病の患者でも安心して利用できる設計だ。さらに、パスタソースなどで培ったレトルト技術を横展開し、前日食としての「おいしさ」も追求した。

検索ワードの調査では、受診者にとって検査前の食事が最大の関心事であることが分かっている。現在の一般的な検査食の使用率は30～40％にとどまる一方、40、50代の働き盛り世代からのニーズは高い。商品は朝・昼・夕の「3食タイプ」と、昼・夕の「2食タイプ」があり、「鶏そぼろとたまごの雑炊」「肉じゃが」「鮭がゆ」「ビーフシチュー」「チキンクリームシチュー」などのメニューで構成。一定の脂質量と具材感を残しつつ不溶性食物繊維を制限し、満足感を実現した。

また、緩下作用が見込める糖アルコールや、腸内をきれいに保ち内視鏡で観察しやすくするマルトオリゴ糖を適量配合している。今後は医療機関ルートだけでなく、需要が増えているECモールでの販売にも力を注ぐ考えだ。

内視鏡治療のトップランナーと称されるNTT東日本関東病院の内視鏡部・消化管内科部長である大圃研医師は、内視鏡検査による大腸がん早期発見の重要性を指摘し、前日食として「クリアスルー」が適していると紹介。「前日の食事も検査前の処置の一つ。発売当時から固形タイプは珍しく、味も良かったので口コミで広がっていった」と語っている。