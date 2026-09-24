アピ「営業本部ビル」を開設 本社営業部、新規事業部移転を移転

アピ（岐阜県岐阜市）は、「営業本部ビル」を開設し、本社営業部、新規事業部（旧 事業戦略企画部 新規戦略海外事業課）を移転、28日から業務を開始する。

営業本部ビルは岐阜県岐阜市加納新本町4-6でアピ本社隣接地。本社営業部（電話058・271・3837、FAX058・271・3805）、新規事業部（電話058・271・3846、FAX058・271・3823）。