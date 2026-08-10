マルヤナギ小倉屋 ロゴを新しく 「食育型カンパニー」に

マルヤナギ小倉屋は8月から、コーポレートロゴを変更した。合わせて、企業メッセージも「伝統食材の力で、すこやかなミライをつくる」に刷新。

同社では「時代に合った新しい食をデザインする食育型カンパニーとして、食を通じ健康・社会・地域の未来に寄り添う」としている。