マルヤナギ小倉屋　豆類・惣菜など値上げ

マルヤナギ小倉屋は10月1日から一部商品の価格改定と規格変更を実施する。原料・資材等の経費上昇に伴うもの。値上げ対象となるのは豆類25品、佃煮15品、もち麦3品、惣菜4品で上げ幅は1.5～7.5％。また、蒸し豆6品はオープン価格へ変更。「お徳用煮豆」2品（20g減）と「たっぷり金時豆」（40g減）は減量する。