ほっかほっか亭「夏のカラダメンテ飯」提案 建設現場の声取り入れる

ほっかほっか亭総本部は、夏の栄養補給をサポートする「夏のカラダメンテ飯」シリーズ2品を7月1日から新発売した。建設現場のリアルな声をメニューに取り入れた。キャンペーンも2弾にわたり展開し、7月16日からの第二弾では、対象商品の購入で同社グループの稲葉ピーナツ「濃塩ミックスナッツ」小袋がもれなく一つ付く。

開発の背景には昨今の熱中症患者の増加等がある。この社会課題に「食を通じて課題解決の手助けをしたい」（同社）思いがあり、今回は建設現場で従事するインフラメンテナンスを担うリライフメンテホールディングスと連携し、リライフ社での試食会を通して「しっかり食べたい」「塩味の濃いものが好まれる」などの現場の声を取り入れ、ほっかほっか亭の管理栄養士が栄養バランスと満足感にこだわったメニュー2品を開発した。

「スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどん」（税込690円）は、暑さで食欲がない時でも食べやすい冷しうどん。豚肉使用の皮なしソーセージ天ぷらや、野菜たっぷりのかきあげなど店内揚げたての天ぷらが、のど越しの良いうどんに合う。「スタミナ肉盛野菜炒め弁当」（同890円）は、豚肉増量の肉盛野菜炒めの他、梅干しや明太子で味の変化も楽しめる。価格は地域により異なる。

また、7月に展開する夏のカラダメンテキャンペーンは、9～31日までの第一弾ではハンディファンなどのグッズが抽選で50人に当たる。第二弾は、カラダメンテ飯1品購入につき稲葉ピーナツの商品で赤穂の天塩で塩味を効かせた濃塩ミックスナッツの小袋が一つプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了となる。

ほっかほっか亭は今年6月6日に50周年を迎え、50施策を実施する周年プロジェクト「50！dea」を展開している。