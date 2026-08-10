ピザ市場 25年度は0.3％増、2955億円 需要堅調、3年ぶりプラス

ピザ協議会調べによると、2025年度のピザマーケットは推定末端売上高で2955億円、前年比0.3％増と3年ぶりにプラスとなった。協議会は「21～23年度の3000億円台からは減ったが、昨年に続き20年度は上回った。ピザ需要は引き続き着実な拡大トレンド」としている。

本統計に「第4次ピザブーム」といわれるスーパーやコンビニの総菜ピザは含まれていない。調査委託先企業は小売店の総菜ピザ需要を約180億円と推計しており、協議会は「それを加えた市場全体は3100億円規模と見込まれる」とした。

内訳をみると、正会員メーカーの出荷額は1.6％減。23年まで9年連続増加していたが、直近は2年連続減少となった。業態別の構成比は市販用が89.5％（24年度90.8％）、業務用が10.5％（同9.2％）。

「ピザ宅配店および専門店・通販業者・イタリアンレストラン」を合わせたピザの推定売上高は1524億円、0.5％増（メーカー実績との重複分除く）。宅配店の店舗数が減った中で善戦した。

協議会は「今年は11月20日『ピザの日』PR事業として、11月11～12日に開催される『チーズフェスタ』に2年連続で参加。メーンステージでプレゼンテーションも行う」とアピールしている。