「洋麺屋ピエトロ PREMIUM」からパスタソース3品 冷凍ピザ2品も レストラン発のおいしさを

ピエトロは9月1日、レトルトパスタソース「洋麺屋ピエトロ」のプレミアムシリーズをリニューアルし、新たに「洋麺屋ピエトロPREMIUM」シリーズとして「濃厚な蟹みそ香る 紅ずわい蟹のトマトソース」「ハーブ香る 贅沢うにクリーム」「至福の粒立ち 博多明太子カルボナーラ」の3アイテムを発売する。

「濃厚な蟹みそ香る 紅ずわい蟹のトマトソース」は豊潤な蟹身とコクのある蟹みそを使用し、紅ずわい蟹のおいしさをまるごと詰め込んだトマトソース。「ハーブ香る 贅沢うにクリーム」は濃厚なうにの旨みを香り高いハーブのディルで仕立てたクリームソース。「至福の粒立ち 博多明太子カルボナーラ」は贅沢に使用した博多名物「明太子」とパルミジャーノ、北海道カマンベールチーズの風味のカルボナーラ。それぞれの素材や作り方にこだわり仕上げたプレミアムな味わいのパスタソースとして訴求する。

同じく9月1日から冷凍クリスピーピザ新商品の「国産鶏の炭火焼き ゆず胡椒仕立て」「バジル香る 海老とアボカドのジェノベーゼ」の2アイテムを発売する。「国産鶏の炭火焼き ゆず胡椒仕立て」は炭火で香ばしく焼き上げた国産鶏にゆず胡椒の爽やかな香りと辛みを合わせたピエトロならではの「和×イタリアン」のクリスピーピザ。「バジル香る 海老とアボカドのジェノベーゼ」はバジルの香り豊かなジェノベーゼソースにぷりぷりの海老とクリーミーなアボカドをトッピングしたクリスピーピザ。レストラン発祥のピエトロならではの発想でそれぞれの素材のおいしさを引き立てる味わいに仕上げている。

今回の秋季新商品を幅広くラインアップし積極的な需要喚起を図っていく。