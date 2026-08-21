はごろもフーズ、ぶり100％の「シーチキンEvery」 ご飯に合うおいしさ訴求

はごろもフーズは秋冬の家庭用新製品を8月17日から発売した。主力製品のシーチキンでは、国内水揚げの天然ぶりを使用した「シーチキンEvery」をリニューアルしたほか、パウチタイプの「シーチキンSmile」シリーズから「オイル不使用Lフレーク」を発売した。

「シーチキンEvery」は、2023年にまぐろ・かつおに次ぐ、シーチキンブランド42年ぶりの新たな魚種として「ぶり」を採用。長年愛されてきた定番のツナ缶とは一線を画し、ぶり特有の豊かな脂のりと濃厚なコクは、「これまでにない独自の魅力を持っている」（同社）。

今回、「シーチキンEvery」発売から3年を機に大幅リニューアルを実施。ぶりが持つ無限のポテンシャルに着目し、「いつもの食卓に、もっとワクワクする新鮮な驚きを届けたい」という思いから、ぶりの濃厚な旨みを生かした新しいシーチキンの楽しみ方を提案する。

リニューアルのポイントは、ぶりが持つ素材本来の豊かな旨みを生かし、ご飯に合う味わいを追求。おにぎりや丼ものなど、ご飯メニューにぴったりの味わいに仕上げた。

パッケージデザインも刷新し、多くのお客様に親しまれている「シーチキン」ブランドのデザインを踏襲。いつもの「シーチキン」としての安心感を醸成するとともに、まとめ買いに便利な3缶パックも発売し、「シーチキンEvery」の定着拡大を目指す。年間販売目標は、1缶および3缶パック計350万個を計画する。

パウチタイプの「シーチキンSmile」シリーズでは、従来の「水煮Lフレーク」を「オイル不使用Lフレーク」にリニューアルして新たに発売。

健康志向が高まるなか、水煮特有のパサパサした食感を改善し、「油を使わなくても、いつものシーチキンみたいにおいしい」オイル不使用タイプに刷新。液切り不要で使いやすく、後片付けも便利な「シーチキンSmile」のさらなる拡販につなげる。