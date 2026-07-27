「クリエイト Theアーモンドヨーグルト」 東京・目黒CAFÉ FAÇONとコラボ 国分グループ本社

国分グループ本社は、スペシャルティコーヒー専門店「CAFÉ FAÇON」とコラボレーションし、国分ブランド商品「クリエイト Theアーモンドヨーグルト」を使用した期間限定メニューを8月末まで同カフェ2店舗で提供している。

「クリエイト Theアーモンドヨーグルト」は、乳製品を使わず、植物性の材料だけでつくられたプラントベースのヨーグルト。同品の特長であるアーモンドの風味やなめらかな食感を生かしたメニューを、CAFÉ FAÇONのバリスタ・シェフ・パティシエが開発した。

8月末までの期間限定で、「CAFÉ FAÇON」中目黒本店（東京都目黒区）およびBASE Tokyo.店（東京都目黒区青葉台）の2店舗で提供する。各店舗で異なるドリンクやスイーツを用意しているほか、週替わりで特製フードメニューを提供する。提供メニューは次の通り。

〈中目黒本店〉

・黒糖アーモンドヨーグルトオレ（水出しデミタスコーヒー添え）

・アーモンドヨーグルトがけグラノーラ（水出しコーヒー添え）

〈BASE Tokyo.店〉

・アーモンドヨーグルト香るスパイスカレー（週替わり）

・アーモンドヨーグルトのタンドリーチキン（週替わり）

・黒糖アーモンドヨーグルトオレ（エスプレッソ添え）

・アーモンドヨーグルトと苺のグラニテ