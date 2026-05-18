乳不使用の植物ミルク発酵素材「DEALI」 不二製油から新ブランド

不二製油は、植物ミルク発酵素材シリーズの新ブランド「DEALI（デアリ）」を立ち上げた。乳製品に並ぶ新たな選択肢の一つとして、製菓製パン市場や業務用向けに展開する。

「DEALI」は植物原料（大豆・オーツ麦）をていねいに搾り、同社の発酵技術で仕上げた乳原料不使用の植物ミルク発酵素材。乳製品のような自然で軽やかな香りと、なめらかな質感が特長。製菓製パン市場をはじめ様々な用途で活用できる新たな素材として提案する。

製品ラインアップは「DEALI fresh」（植物ミルククリーム）／1000㎖ブリック×12本（要冷蔵3～7℃）、「DEALI bright」（植物ミルク発酵バター）／500gポンド×20個（冷凍）、「DEALI creamy」（植物ミルクチーズ）／500gピロー×12個（冷蔵0～10℃）。

乳牛が牧草などの植物を食べ、発酵などの代謝活動によって体内でミルクを生み出す仕組みに着想を得て開発した。

「DEALI」のおいしさは、自社搾汁と発酵の2つのアプローチがポイント。乳のような濃厚さを持つ大豆と、やさしい甘さを持つオーツ麦をていねいに自社で搾汁することで、濃厚でなめらかな性状の植物ミルクを生み出した。

さらに、微生物が育ちやすい環境を整え、より多くの風味成分を創出できる発酵方法を10年かけて開発。自然で軽やかな乳のような香りを実現した。

「DEALI」は、洋菓子やパン、総菜など乳製品が使用される様々な用途で活用が可能で、乳製品を使用したようなおいしさと上質な印象を付与する。

例えば、「DEALI fresh」（植物ミルククリーム）を使用した「ミルクフランス」は発酵バターのような爽やかさとミルキーな味わい。「DEALI bright」（植物ミルク発酵バター）を使用したマドレーヌは軽やかな風味ではちみつやバニラ、レモンなどの製菓素材と相性が良く、豊かな味わいが感じられる。

発酵によって生まれる自然で軽やかな香りは、素材が持つ自然な風味と調和しやすく、ライチや柚子、煎茶、カカオなどこれまで表現が難しかった素材との組み合わせにも応用可能。自由な発想による商品開発を実現できるという。

ブランド名の「DEALI」は、様々なおいしさとのDEAI（出会い）を重ね、その喜びをDAILY（日常）へと届けていく。合わせる素材に、食べる人・作る人に、そっと寄り添い合えるDEAR（親しみ）を感じる。新しいおいしさの選択肢としての思いが込められている。

人口増加に伴う乳製品需要の拡大、国内の乳価格の変動や酪農家の減少など乳を巡る状況は不安定さを増すなか、原料供給の安定性や自由な表現を可能にする素材の重要性が高まっている。

同社では、素材そのものの可能性を広げることで動物資源への依存といった課題に対応しながら、「お客様が原料制約に左右されることなく、自由な発想から新たな価値のある商品を生み出す基盤になればとの思いで、DEALIブランドを立ち上げた」。2026年度は一部生産数量を絞りながらの販売となるが、2027年度からは段階的に生産数量を引き上げ、スケールアップを図っていく方針だ。