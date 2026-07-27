中部夏季特集Part1

地域経済再活性へ集客と消費喚起 名駅・栄の復権に期待

・イオンリテール中部カンパニー 大杉尚裕支社長 今秋 三重・長野で新店 「強い食」「強い専門」の売場作り

・中部メイカン 小寺仁康社長 設立50年で従業員と地域に感謝 第二物流センター28年稼働へ

・日本アクセス 26年度方針 中計2年目、実践の年へ “マーケットイン視点”最重点に

・大光 26年度エムオー会総会 「力を結集し逆境に立ち向かう」増田会長 「V字回復へ収益改善最重点に」金森社長

・美ノ久 本格「チョコレートソース」に注目 繊細な技術を家庭用に応用

・味の素冷凍食品 みんなで餃子を食べよう やさしい味の「パクパクぎょうざ」

・味の素グループ2026年秋季施策商談会 名古屋支社、第1Qは前年比6・2％増 カップスープやマヨネーズが好調

・中部日本コーヒー商工組合 名古屋で展示商談会 喫茶向け機器・食材など出品

・鶏ちゃん合衆国 14周年の「味比べ合戦」 味付け・肉質で多様な魅力

・天狗缶詰 伊藤圭太郎社長 おやつに、おつまみに「ウズハビ」シリーズ注力

特集記事タイトル一覧はこちら→

*当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

塩元売協同組合(塩元売協組)

