味の素冷凍食品 10月に家庭用16品値上げ 「やわらか若鶏から揚げ」など

味の素冷凍食品は、家庭用冷凍食品のうち「やわらか若鶏から揚げボリュームパック」など16品の出荷価格を10月1日納品分から引き上げる。値上げ幅は5～8％。規格変更に伴う実質的な価格改定として、「ザ★チャーハン」は580gから520gに変更。

原材料費等のコスト上昇を吸収するため企業努力を重ねてきたが、今後も原燃料等の価格上昇が見込まれ、現行価格の維持が困難になった。