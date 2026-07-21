J-オイルミルズ 紙パック容器の食用油 「紙らくパック」に名称変更

J-オイルミルズは、紙パック容器の食用油「スマートグリーンパック」シリーズのブランド名称を「紙らくパック」に変更。製品特長や利便性をより分かりやすく伝えるため。9月14日から順次、新パッケージに切り替える。

同社は、2021年から紙パック容器を採用した食用油「スマートグリーンパック」シリーズを発売。紙パック容器を採用することで、従来のプラスチック製容器と比較して、プラスチック使用量を60％以上、CO2排出量を26％以上削減。用途に応じて注ぐ量を選べるダブルキャップを採用し、液だれしにくく注ぎやすいことや、四角形で収納しやすく、使用後はコンパクトにたためるなど、使いやすく環境にもやさしい食用油として支持を獲得してきた。

今回、こうした製品特長をより直感的に伝えるため、ブランド名称を「紙らくパック」に変更する。「紙らくパック」のネーミングには、注ぎやすいから「らく」、液だれしにくいから「らく」、軽くて持ち運びしやすいから「らく」、コンパクトで収納も「らく」、使い終わった後はたたんで捨てられるから「らく」など、食用油を使う様々な場面で感じられる「らく」という特長を分かりやすく表現している。

また、ブランド名称変更にあわせて、パッケージデザインも刷新。収納時や背面から見た際にも油種が判別しやすいよう、ベーシックオイル製品はブルー、ごま油はブラウン、オリーブオイルはグリーンと、油種ごとにカラーリングを施した。

より使い切りやすい500gサイズを拡充

今秋の新商品では、より使い切りやすい500gサイズのラインアップを拡充＝写真。近年、食用油購入時の重視点として「使い切れるサイズ・容量」への関心が高まっている。

同社では、開封後1～2か月以内での使用を推奨しており、同社調査では約4割の生活者が「開封後1～2か月以内で使い切れる容量を選びたい」と回答。多くの生活者が600g以下を推奨期間内に使い切れる容量と考えていることから、「AJINOMOTOさらさらキャノーラ油」「AJINOMOTOダブルハーフ」「AJINOMOTOこめ豊味油」で500g容量を追加する。