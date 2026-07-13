「BOSCO」の世界観を表現 体験型イベント「味わうアート展」 日清オイリオグループ

日清オイリオグループは、オリーブオイルブランド「BOSCO」の魅力を五感で味わう体験型イベント「BOSCO OLIVE OIL 味わうアート展～食卓彩る、早摘みのグリーン～」を7月22日から26日まで東京・原宿「café STUDIO」で開催する。

希少な早摘みグリーンオリーブならではの風味が人気のオリーブオイル「BOSCO」。今回開催するイベントでは、五感を通じてその魅力が味わえる仕掛けを用意した。

会場はBOSCOの世界観を反映したBGMや内装で彩り青々しく爽やかな香りで来場者を迎える。デザイン絵皿に好みの食材（バゲット、アイスクリーム、サラダ）を盛り付け、BOSCOをかける彩りの体験と試食を用意。深いコクと爽やかなキレが特長のBOSCOを食材にかけて、彩り広がる一皿をアート作品として楽しみ、おいしく味わうこともできる。

また、会場内にはBOSCOの世界観を反映したフォトスペースを設置。ボスコエキストラバージンオリーブオイルやオリジナル商品が当たる会場限定キャンペーンも実施する。

営業は午前11時から午後7時まで（初日は午後5～7時）、最終入場は午後6時40分。席は空き次第、順次案内。詳細はBOSCO公式インスタグラムアカウントで公表している。