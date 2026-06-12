日本油脂検査協会 評議会員議長に久野氏

公益財団法人日本油脂検査協会は令和8年度の第1回評議員会で、佐藤達也・J-オイルミルズ会長に代わり、久野貴久・日清オイリオグループ社長を評議員会議長に選任した。

披露パーティーで久野新評議員会議長は「消費者に安全安心な商品を届けるJAS制度の重要性は増している。製油業界を取り巻く環境は構造的な変化に直面しているが、国民生活に欠かすことのできない植物油脂を安定的に供給する責務を今後もしっかりと果たしていきたい」と決意を語った。

日本油脂検査協会は、JASの登録認証機関として、食用植物油脂のJAS格付および分析試験を中心として食用植物油脂の品質向上に取り組んできた。令和5年には設立50周年を迎え、オリーブオイル公正取引協議会発足に向けた国際基準のオリーブオイル官能評価と理化学検査の受託業務を開始。JAS制度の円滑な運用と、安全安心で品質を担保した食用油脂の安定供給に尽力している。

評議員・役員体制は次の通り。

〈評議員〉評議員会議長＝久野貴久（日清オイリオグループ社長）▽評議員＝大森達司（不二製油社長）、小山内州一（慶応義塾大学名誉教授）、久米敦司（かどや製油会長）、竹本元泰（竹本油脂社長）、塚越英行（昭和産業社長）、築野富美（築野食品工業社長）、弟子丸静磨（理研農産化工社長）、春山裕一郎（J-オイルミルズ社長）、山口龍也（ボーソー油脂社長）

〈役員〉理事長＝中津川研一▽専務理事＝遠藤正史▽理事＝片桐薫、清瀬千佳子、永井利治、原節子▽監事＝鎌田正純、富田英保