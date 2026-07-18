ロッテ、「カジッテ」からキウイとアップルの新フレーバーが登場　公式キャラクター描かれた全4種のパッケージデザインを用意

ロッテはハードグミブランド「カジッテ」からキウイとアップルの新フレーバー「カジッテ〈キウイ＆アップル〉」を7月7日からコンビニ・駅売店で先行発売している。

同商品は、「カジる。果実感。」のコンセプトのもと、ロッテ独自の果実感引き立て製法によりしっかりと噛みしめられるハードな食感と一口目から広がる果実感が特徴。夏場に好適な新フレーバーとして開発された。

ロッテ中央研究所の谷口心氏は「キウイ味は、甘いゴールドキウイではなく、酸味が際立つグリーンキウイの再現を目指した。試作を進めると、特有のくせのある青っぽさが出てきてしまうため、それを抑えつつ周囲のパウダーと調和する鮮やかな酸味など、満足感のある品質にするために非常に苦労した」と振り返る。

アップル味についても「蜜りんごのような甘みや皮の酸味だけでなく、皮ごとパキッとかじった際の食感までも味で表現できるよう工夫した」とコメントする。

今回は、公式キャラクター「カジる！マーモット」がパッケージに登場。

SNSで「かわいい」「パッケージに載せてほしい！」とのファンの声を受けて、「カジる！マーモット」が様々な場所に描かれた全4種のパッケージデザインを用意している。