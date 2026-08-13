小善本店 新社長に小林善宗氏 善昭前社長は会長に

6月24日、小善本店（東京・台東区）の社長に小林善宗氏が就任した。兄の小林善昭前社長は代表取締役会長に就任。事業会社の丸善海苔加工販売は善宗氏が社長に、善昭氏が相談役に就任した。

◇ ◇

小林善宗氏略歴＝1962年3月生まれ、64歳。84年小善本店入社、同年、関連会社のKC水産に出向、88年小善本店水産部、92年同取締役、95年常務取締役、2000年専務取締役、10年代表取締役副社長。海苔のほか、塩蔵わかめや鮭など水産加工品の営業を長く担当してきた。