マキルヘニー社 会場内に20以上の「給辛所」 フジロックで「TABASCO」訴求

「TABASCOソース」を展開するマキルヘニー社は、7月24～26日に新潟県湯沢町の苗場スキー場で開催される日本最大級の野外ロックフェスイベント「FUJI ROCK FESTIVAL ’26」にオフィシャルスポンサーとして初協賛する。ブランドメッセージ「日常に、スパイスを。」を体現する取り組みとして「音楽」に着目。「音楽に、スパイスを。」をコンセプトに、野外フェスを楽しむための刺激を補給する「給辛所」として「TABASCO BRAND SPICE CHARGE STATION（タバスコブランドチャージステーション）」を会場内の20以上のスポットで展開する。「TABASCOブランド」ならではのスパイスで、大自然の中で楽しむ音楽とフェスごはんの時間をさらに熱く、楽しく彩る。

エントランス前の「YELLOW CLIFF」エリア内ブースでブランドステーションを展開する。日本で販売している7種類のTABASCOソースに加え、通常は一般販売していない希少な「TABASCOソース ファミリーリザーブ」を自由に楽しめるテイスティング体験を実施。レッドソースの3年熟成を大きく上回る8年熟成の厳選唐辛子と白ワインビネガーが織りなす深みのあるコクとまろやかな味わいを特別に提供する。

ブランドステーションでは、TABASCOソースミニボトルやブランドグッズが当たるゲームなど、ブランドの世界観を体感できる参加型コンテンツを展開。食を通じて体をチャージし、遊びを通じて気持ちも高める「スパイスチャージ」を届ける。

会場内の飲食店20店舗の協力でサテライトステーションも展開する。すべてのステーションでTABASCOソースをフードやドリンクとともに自由に楽しめるようにする。一部店舗では今回のコラボレーションのために開発したTABASCOソースを使用した特別メニューも販売する。