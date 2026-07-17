ニチレイグループ システム障害で出荷影響 17日から順次再開へ

ニチレイは7月15日、サイバー攻撃によりグループ各社でシステム障害に見舞われていたが、発生4日後の17日から出荷等にかかわる業務を順次再開する見通しを発表。
ニチレイロジグループ各社の冷蔵倉庫の入出庫業務、ニチレイフーズの冷凍食品出荷業務に影響が出ていた。外部のセキュリティ専門会社と安全対策を講じた上で業務再開を予定している。
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ニチレイは7月15日、サイバー攻撃によりグループ各社でシステム障害に見舞われていたが、発生4日後の17日から出荷等にかかわる業務を順次再開する見通しを発表。
ニチレイロジグループ各社の冷蔵倉庫の入出庫業務、ニチレイフーズの冷凍食品出荷業務に影響が出ていた。外部のセキュリティ専門会社と安全対策を講じた上で業務再開を予定している。