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〈こだわりのヒミツ〉エスエスケイフーズ「SSK 休日のガツンとにんにくタレッシング」 3種のニンニクでやみつきに

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉エスエスケイフーズ「SSK 休日のガツンとにんにくタレッシング」 3種のニンニクでやみつきに

きざみにんにく、おろしにんにく、ガーリックパウダーの3種を使用し、食欲をそそる香りとパンチのある味わいがやみつきになる。タレとしてもドレッシングとしても活用できる。

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