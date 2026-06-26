セブン-イレブン 海苔なし「銀しゃりむすび」 包装簡素化で値頃感も

セブン-イレブン・ジャパンは6月23日から、米本来のおいしさを訴求する新シリーズ「銀しゃりむすび」を全国で順次発売している。海苔をあえて使用せず、米の食感や香り、甘みをダイレクトに味わえる商品として展開する。

近年の「おいしい米を食べたい」というニーズに対応したもので、全国各地の優良産地・品種から厳選した米をブレンドし、粒立ちや甘みを引き出す独自基準による低圧精米を採用。各地域の「炊飯マイスター」が品質管理を担い、製造から販売まで20℃前後の温度管理を徹底することで、おいしさを維持する。具材は原料選定から調理方法まで品質を追求し、米との相性を高めた。

ラインアップは「ツナマヨネーズ」「紀州南高梅」「北海道産昆布」（税別148円）、「焼しゃけ＝写真」「辛子明太子」（同168円）、「塩むすび」（同135円）の計6品。

パッケージは透明素材をベースに白・黒・シルバーを基調としたシンプルなデザインを採用。インク色数を見直し、商品価値を高めながら手に取りやすい価格帯を実現した。同社は「お米そのものの価値を改めて見つめ直し、素材本来の美味しさをよりダイレクトに感じてもらえる商品に仕立てた。品質と価格のバランスにも配慮し、日常の中で手に取りやすい商品を実現した」としている。