三幸製菓、渋谷に新オフィス開設　新潟発のものづくりに都市から得られる発想かけ合わせて新価値創造を加速

三幸製菓は6月15日、東京・渋谷に新オフィス「Canvas（キャンバス）」を開設した。

新オフィスは、本社や工場が所在する新潟発のものづくりに都市から得られる感性や発想かけ合わせて新たな価値創造を加速させることを目的に設立された。

コーポレートブランドスローガン「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」を体現するためには多様なパートナーとの共創が不可欠と判断し、新オフィスを共創の場とも位置付ける。

牛膓栄一社長は「これまでにない“Wow！”を創り出していきたい。新オフィスの開設により、都市部における情報感度と人財力を高め、これまで以上にスピーディーな価値創出を目指していく」とコメントを寄せる。

新オフィス名の「Canvas」には、まっさらなキャンバスを想起させ、そこで働く従業員一人ひとりが主役となり、心からワクワクするような瞬間を意味する「Wow！」を創出する場でありたいという想いを込めた。

東京を起点としたグローバル展開の加速も視野に入れ、米国拠点・中国拠点・その他地域を含めたグローバルでの連携強化を図っていく。

開設時点では、海外事業統括部、営業戦略統括部、マーケティング部、人事部の機能を配置し、約20人が勤務する。

今後は人員を拡充し以下の機能強化を図る。

――東京を起点としたグローバル連携の強化

――首都圏における営業戦略、マーケティング・ブランド発信力の強化

――商品開発および新規事業創出の加速

――採用力強化による、多様な人財の獲得

新オフィスの所在地は東京都渋谷区渋谷3-1-1 PMO渋谷Ⅱ11F。

なお、東京都板橋区の東京営業所は従来どおり営業活動の拠点として継続する。