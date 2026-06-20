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湖池屋、スナック価格改定　「5個パック ポテトチップス のり塩」など12品が対象　8月1日から

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「5個パック ポテトチップス のり塩」
「5個パック ポテトチップス のり塩」

　湖池屋は6月19日、スナック12品を8月1日から価格改定すると発表した。

　原材料・配送費・人件費など各種コストの上昇が継続していることを受けた措置。

　各種の想定価格・規格改定率は3～8％程度の上昇となる。

　対象のスナック12品は、「5個パック ポテトチップス のり塩」や「サービスバッグ ポテトチップス のり塩」など大袋・大容量商品となる。

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