三菱食品の「かむかむ」シリーズは通年商品の2フレーバー（レモン、シャインマスカット）、春夏・秋冬期間限定の2フレーバーに加え、毎月新たなフレーバーを発売している。季節の旬な味わいや市場トレンドを捉えたフレーバー、または売場には展開されていない新たなフレーバーを積極的に開発することで、店頭の活性化と新たな需要獲得を目指している。

「かむかむ」のもう一つの強みが、菓子とお酒のカテゴリーを跨いだシナジー展開だ。オリジナル商品の「かむかむレモンサワー」や「かむかむ梅サワー」といったコラボ商品を期間限定で発売。人気フレーバーのカテゴリーを超えた展開により、店頭での話題性創出とブランド活性化に貢献している。

地域の特産果汁を使用した商品開発による地域創生にも力を入れている。昨年8月には秋田県五城目町で生産される希少な国産ラズベリーのピューレを使用した「かむかむラズベリーソーダ」を期間限定で発売。石川県との取り組みでは、高級品種ぶどう「ルビーロマン」の果汁を使用した「かむかむルビーロマン」の売上の一部を能登半島地震の復興支援金として寄付するなど、サステナブルな地域貢献の取り組みも広がっている。

「かむかむ」シリーズは来年発売25周年の節目を迎える。ロングセラーの「かむかむレモン」、通年商品となった「かむかむシャインマスカット」を軸に今期も販売は堅調だが、変化する市場のニーズやトレンドに対応し、消費者に身近なブランドとして鮮度感を上げていくことが求められている。

国内商品開発本部商品企画グループの篠原氏は「毎週のように新商品が投入されるグミ売場において、『かむかむ』ブランドの存在感をいかに高めていくか。商品開発やSNSでの情報発信を通じて、お客様に手に取ってもらえる提案を重ねていきたい」と語る。

営業活動では、主力の「かむかむレモン」「かむかむシャインマスカット」と半期限定品の「かむかむシュワッと爽快！ラムネ味」（春夏／秋冬はホワイトソーダ）の3品体制で定番導入を強化。月替わりの限定品4月発売「かむかむコーラ」、5月発売「かむかむメロンソーダ」の手応えも良いという。

プロモーション活動では、9月6日の「かむかむレモンの日」に向けた企画を準備中。SNS（Instagram）では公式キャラクターの「かむぴよ」「ますかっぴよ」がアクティブに発信を続けており、各種キャンペーンでの連動を進めている。そのほか、SNSでの情報発信により、「かむかむ」シリーズの消費者接点を今シーズンも広げていく構えだ。

ブランド担当の加地氏は「常にお客様の身近な存在として『かむかむ』を手に取っていただき、口に入れた時に気持ちのリフレッシュができたり、友だちや家族との話が膨らむようなブランドに育てていきたい」と語る。来年の「かむかむ」発売25周年に向けて同シリーズはさらなる進化を遂げようとしている。