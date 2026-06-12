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味の素 eスポーツチーム「REJECT」とスポンサー契約 冷凍「あえて、」で栄養サポート

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eスポーツ大会で勝利を祝う「REJECT」メンバー
eスポーツ大会で勝利を祝う「REJECT」メンバー

　味の素社はeスポーツチーム「REJECT」とスポンサー契約を締結した。

　冷凍弁当「あえて、」の提供などを通じたチームの栄養サポート活動により、アミノサイエンスのeスポーツ領域での貢献を目指す。2026年のeスポーツファンは1500万人に迫ると予測されており、愛知県名古屋市で開催される第20回アジア競技大会では、eスポーツが正式競技として実施される予定となっている。

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