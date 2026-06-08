全凍連 高野豆腐の機能性を発表 抗肥満、抗脂肪肝に効果

全国凍豆腐工業協同組合連合会は5月19日、長野市のホテルで記者会見を催し、高野豆腐の抗肥満・抗脂肪肝効果とそのメカニズムについて発表した。

田中直樹・信州大学医学部教授が登壇。田中教授は冒頭に、肥満が世界的な問題であることを説明し、日本人が特に脂肪がたまりやすい体質を持つことを指摘した。

研究では高脂肪食を与えたマウスに、高野豆腐とレジスタントたんぱく質を投与した結果、体重増加が抑制され、脂肪肝も軽減されることが判明した。メカニズムとして、腸内細菌がアゼライン酸を産生し、それがGLP-1の分泌を促進することで、脂肪燃焼が向上することが明らかになった。GLP-1は、肥満症治療薬として注目されているホルモンである。

田中教授は豆類など植物性たんぱく質の重要性と世界的なトレンドについても言及し、肉から植物性たんぱくへのシフトが、個人の健康だけでなく、地球環境にも良い影響を与えることを強調した。

質疑応答では、今後の研究計画、実験の詳細、製品開発の可能性について活発な質疑が行われた。こうや豆腐普及委員会の村澤久司・技術部門長と、石黒貴寛氏（旭松食品研究開発本部研究所長 商品開発部長）も参加し、腸内細菌活性化に有効な調理法の検討など、研究課題について説明した。