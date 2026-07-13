白子 仕入安で3期ぶり経常黒字 今期は海外に成長投資

白子（江戸川区）の90期（26年3月期）業績は増収増益で、3期ぶりに経常利益ベースで黒字に回復した。海苔原料の仕入価格が落ち着き、原価低減の効果が見られた。

連結業績は、売上高154億600万円（前期比3.2％増）。経常利益1億9000万円（4億2800万円増）、純利益2億3100万円（同120.0％増）、1株につき配当10円（5円増）。子会社の南通太陽食品が好調で前期に引き続き業績を牽引した。

白子単体の業績は売上高141億1200万円（0.9％増）、経常利益1億2300万円（4億1900万円増）、純利益1億2700万円（130.9％増）。

部門別売上を見ると、ギフトは中元・歳暮・仏事いずれも厳しく21億1300万円で4.2％減だった。

家庭用海苔は69億900万円（5.2％増）だったが想定水準には及ばなかった。

業務用48億1900万円（2.6％減）、うち板海苔2億9600万円（12.2％減）。値上げはできているが使用量の減少が一部で見られた。

お茶漬けふりかけ2億300万円（2.5％増）。レトルト6200万円（6.1％減）。その他1300万円（8.3％増）。

昨年は6月に3年連続となる価格改定を実施。

8月に「V字回復・後続改革プラン」を策定し、3つの転換＝「見える経営」「筋肉質な事業」「挑戦する組織」を掲げ、黒字転換への緊急対応（価格転嫁の確実な実施、限界赤字製品の見直し、内製化の推進、不要不急なコストの引き締め）に取り組んだ。その結果、9月以降にコスト低減効果が見られた。

10月には「商品開発ラボ」を本社内に整備して、商品開発力の強化と部署横断のシナジーを促した。

今期連結目標は売上高145億300万円（5.9％減）、経常利益1億9100万円（0.5％増）を掲げる。

減収増益とした理由について、原田勝裕社長は7月3日の会見で「一部で値下げを求められるかもしれないが、特売などで販売数量を増やして利益を確保したい」と話した。

今年はスーパーエルニーニョが発生する懸念があり、来期の海苔養殖も楽観視できないとして「リスクを防ぐ経営をしたい」と述べ、「成長分野である海外戦略に投資する」との考えを示した。来漁期スタート前の開設を視野に、韓国で拠点の準備を進める。

今年は5月末に広島支店を廃止して経営資源の選択と集中を図った。

7月1日から、瓶子孝司製造部門担当経理システム部長が取締役執行役員に、花形努東京支店長が執行役員にそれぞれ新任し、DX化の推進やコストダウン、基幹店の強化を図る。

秋冬の新商品は3品。

「ふりかけにしちゃいました」シリーズに第3弾となる「うな玉ふりかけ」（20g、オープン）を追加。シリーズ全体の販促活動でシェア拡大を狙う。26年下期で単品売上3000万円以上を目指す。

ギフトの自家需要向けに「有明海産卓上味のり10切50枚」（希望小売価格1000円）を開発。先行販売の「同 焼のり10切50枚」（同）と併せた提案を見込む。下期目標は2品で1000万円以上。

2017年の発売から北海道で根強く支持されてきた「はぼまい昆布しょうゆ味のり10切50枚」を「同10切32枚」（オープン）にリニューアルして全国で発売する。下期で2000万円以上の販売を目指す。