トモシアHD グループ売上高1兆円へ 新社長に竹内孝久氏

トモシアホールディングスは6月1日開催の取締役会で26年度の新役員体制を決めた。

2013年のトモシア発足時から代表取締役を務めてきた荒木章社長、堀内琢夫副社長が退任、新たに竹内孝久代表取締役副社長（旭食品社長、＊24日付で会長就任予定）が代表取締役社長に、谷口英樹取締役（カナカン社長）、堀内剛博取締役（丸大堀内社長）が代表取締役副社長に就任する。6月25日付。