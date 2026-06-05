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これで売れました〈これで売れました！〉上野...

〈これで売れました！〉上野砂糖「焚黒糖（粉状）」 大阪産（もん）認定商品

これで売れました
〈これで売れました！〉上野砂糖「焚黒糖（粉状）」 大阪産（もん）認定商品

　沖縄黒糖と徳之島産さとうきび原料糖を、創業以来100余年の歴史で培った独自の製法とブレンド技術で焚き上げた。風味豊かでクセがなく、食べやすい味に仕上げた。平成で最も売れた黒砂糖（日経POS）。

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