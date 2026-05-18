〈こだわりのヒミツ〉雲海酒造「そば雲海ハイボール」 本格焼酎を気軽に

本格焼酎の特徴である「糖質ゼロ、プリン体ゼロ、甘味料ゼロ」で健康志向にこだわったハイボール。フルーティーな甘い香りとシュワっと爽快な味わいで食中酒として最適で食事にも合わせやすい。
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本格焼酎の特徴である「糖質ゼロ、プリン体ゼロ、甘味料ゼロ」で健康志向にこだわったハイボール。フルーティーな甘い香りとシュワっと爽快な味わいで食中酒として最適で食事にも合わせやすい。