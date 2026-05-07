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ヤマサ醤油 中村倫也さん起用 「これ！うま!!つゆ」新CM

調味料・カレー類
ヤマサ醤油 中村倫也さん起用 「これ！うま!!つゆ」新CM

　ヤマサ醤油は、この春にパッケージと味わいをリニューアルした「ぱぱっとちゃんと　これ！うま!!つゆ」の新CM「だしも味付けも、これ1本」篇を制作した。中村倫也さんを起用。4月15日からTV放映を開始し、ユーチューブ公式チャンネルで公開した。

　CMでは、パパ役の中村さんと娘役の蒼ちゃんが「これ！うま!!つゆなら、これ1本♪　だしも味付けも、これ1本♪」と楽しく歌いながら「鶏のだしうま照り焼き」を調理。調理中に中村さんが口ずさんでいたフレーズはそのままCMのBGMとなり、商品の特徴を軽やかに印象づける。

　二人は完成した「だしうま照り焼き」をおいしそうに頬張り、中村さんは、だしも味付けも1本で完結する手軽さ、さまざまな料理に使える万能さに満足顔を見せる。忙しい毎日でも料理が楽しくなる「これ！うま!!つゆ」の魅力を、親しみのある家族のやりとりを通して描いた。

　同社は、中村さんを起用したWebCM「手間をへらして、ゆとりをふやそう！」篇も制作し、公開した。「これ！うま!!つゆ」は、料理にゆとりを持ちにくい時でも、カンタンに、失敗なく、ちゃんとした料理を作れる。WebCMでは、日常の中で生まれる「少しの余裕」を表現した。

カナエ モノマテリアルパッケージ

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