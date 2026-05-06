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ゆで麺？むし麺？2種の焼きそば食べ比べ 「コナモンの日」へ大阪でイベント

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ゆで麺？むし麺？2種の焼きそば食べ比べ 「コナモンの日」へ大阪でイベント

　コナモンの日（5月7日）を控えた4月24日、大阪市のなんばグランド花月前でプレイベントが開かれた。日本コナモン教会（熊谷真菜会長）主催。

　「ゆで麺？むし麺？麺が焼きそばの価値をあげる！」をテーマとし、2種類の麺を使った焼きそばを集まった100人に配った。大阪府製麺商工業協同組合の沖至規理事長によると、大阪にあるお好み焼店の8～9割はゆで麺を使う一方、東京では1割に満たないという。熊谷会長は「麺の扱いは店によって異なり、鉄板の上の焼き方でも変わってくる」と説明。

　イベントではオタフクソースの原田隆大阪支店長が「われわれが1960年、おそらく日本で最初の焼そばソースを作った。コメが高くなった最近は焼きそばが注目され、盛り上がっている。ご当地焼きそばは全国に200種類以上あり、海外も好調で当社の拠点でも引き合いが強まっている」と近況を語った。

　続いてキユーピー関西支社の三井潤治支社長がマヨネーズとコナモン文化の関連について話した。大阪のお好み焼店がマヨネーズを使ったのが最初であり、その後、マヨネーズのついた即席焼そばが発売され若者に浸透したエピソードなどを紹介。「マヨネーズとコナモンは最強のコラボだ。栄養面も含めてもっと訴求したい」と力を込めた。

　このほか、文化庁や農水省の担当者が登壇。「100年フード」に認定されている329件のうちコナモンが26％を占めていること、米粉麺の需要が高まっていることなどを話した。

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