・フンドーキン醤油 小手川武史社長 来年度200億円目指す 「生詰」「甘くておいしい」が牽引

・宮島醤油 代表取締役社長 宮島治氏 あらゆるチャネルに対応 首都関西圏へ拡大目指す

・富士甚醤油 昨年度売上は前年越え 主力商品の販路拡大進む

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