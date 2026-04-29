九州調味料特集

・フンドーキン醤油　小手川武史社長　来年度200億円目指す　「生詰」「甘くておいしい」が牽引
・宮島醤油　代表取締役社長　宮島治氏　あらゆるチャネルに対応　首都関西圏へ拡大目指す
・富士甚醤油　昨年度売上は前年越え　主力商品の販路拡大進む

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