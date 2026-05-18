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40年ぶり駅弁立ち売り販売 名古屋駅開業140周年企画で 松浦商店

中食・惣菜
木製の立売台も当時使われていたものを再現
木製の立売台も当時使われていたものを再現

　名古屋の老舗弁当屋・松浦商店は5月9日と17日、名古屋駅の開業140周年イベントに合わせ約40年ぶりにホームで駅弁の立ち売り販売を行った。当日は、戦前の「上等辨當」を復刻販売。朝・昼で計約100食を用意。いずれの回も完売となった。

　松浦商店は大正11年の創業以来、100年以上名古屋の駅弁を作り続けてきた。ルーツは明治中期に中区大須で開業した料亭にまでさかのぼり、現在まで「なごや伝統の味」を守り続け、職人の技術が駅弁に継承されている。

　今回販売した「上等辨當」は、二段幕の内で税込1300円。白ご飯（梅干し・黒ごま）をはじめ、さばの照焼き、たまご焼き、自家製煮物、かまぼこ、さつまいもの甘露煮、漬物などを盛り合わせた内容で、独自の醤油と三温糖を使った煮物や、串焼きにこだわった焼き魚など、料亭時代からの技が惜しみなく注がれたもの。

松浦浩人社長
松浦浩人社長

　同社・松浦浩人社長によると、「日常的に立ち売りをしていたのがいつまでか、正確な記録は残っていないが、40年ぐらい前まではスキーなどの深夜列車に対して販売を行っていた」という。

　「上等辨當」については、「国鉄時代の関連資料の記述や自社の資料を見て再現に取り組んだ。掛け紙も写真を参考に復刻調のデザインとしている」とのこと。

　現在、同社は名古屋駅で17～18種の弁当商品を販売している。「駅弁で培ってきたノウハウや地元の食材を応用し、駅弁文化を残すとともに、食にまつわる事業を広げていきたい」（松浦社長）。

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