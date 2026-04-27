含蜜糖＆春季砂糖特集

中東情勢が緊迫化 砂糖、コストプッシュに直面 家庭用は付加価値商品に商機

・合従連衡・工場集約は最終段階 “非砂糖”で将来成長を加速

・令和7砂糖年度消費見通し インバウンド好調で175万t維持 異性化糖の伸びに警戒も

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・DM三井製糖 代表取締役社長 森本卓氏 “砂糖事業の強靭化”へ体制構築 口腔ケア「ahahaゼリー」発売 柔軟な発想でLE新規事業に挑む

・ウェルネオシュガー 代表取締役社長 山本貢司氏 砂糖生産体制の効率化進む 機能性素材の成長加速へ グループ統合シナジーを発揮

・日本甜菜製糖 代表取締役社長 石栗秀氏 「スズラン印」をリニューアル BtoC食品部門の強化図る マイコプロテイン事業化へ着々

・日本分蜜糖工業会 会長 吉永博之氏 工場老朽化問題に進展 ゆがふ製糖支援拡充固まる 農地集約に向け機械化推進

・日本甘蔗糖工業会 会長 神﨑俊氏

“さとうきびは島を守り、島は国土を守る” 島ごとの圃場集約・効率化推進 国土・領海守るため産業持続を

・沖縄県黒砂糖協同組合 沖縄県黒砂糖工業会 専務理事 平田功氏 「沖縄黒糖カンファレンス」開催 製販一体で新規需要創出へ GI登録でブランド力を強化

・北部製糖 代表取締役社長 宮城安彦氏 西表糖業 取締役統括部長 赤嶺穣氏 加工糖事業を強化・変革 今帰仁新工場計画を本格化 道の駅と連携「見せる工場」へ

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・ビート糖収益環境厳しく 「適正価格」での販売追求”

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