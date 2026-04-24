菓子流通ウォッチング

・カバヤ食品「塩分チャージ」大転換　発汗時の必需品へ進化
・竹内製菓　ハイエンド商品2品投入　個包装にして新価値提案
・亀田製菓「ハッピーターン」50周年　幸せ運ぶ黄色い電車が運行

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