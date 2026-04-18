飲料系飲料4月13日は「喫茶店の日」...
カナエ モノマテリアルパッケージ

4月13日は「喫茶店の日」　キーコーヒーが特別セミナー開催　喫茶店文化に触れコーヒーを楽しむきっかけづくり

飲料
世界のアレンジコーヒーメニューも紹介。写真はカフェ・ロワイヤル（フランス）。カップの淵に角砂糖を乗せたロワイヤルスプーンを置き、その上にブランデーをしみ込ませ点火する。
世界のアレンジコーヒーメニューも紹介。写真はカフェ・ロワイヤル（フランス）。カップの淵に角砂糖を乗せたロワイヤルスプーンを置き、その上にブランデーをしみ込ませ点火する。

　キーコーヒーは4月13日の「喫茶店の日」、本社（東京都港区）で「純喫茶を楽しもう！」と題したコーヒー特別セミナーを開催し、「コーヒー教室」に新たな参加者を呼び込みながら喫茶店文化に触れコーヒーを楽しむきっかけづくりを行った。

　「コーヒー教室」の金井育子講師は「『コーヒー教室』に新しい方を呼び込み、キーコーヒーを知っていただきたいと考え開催した。人数が多いこともあり100％伝えきることは難しかったが、例えばコーヒーの苦味や酸味の特徴に合う素材やケーキの説明をきっかけに、喫茶店やコーヒーに興味を持っていただけたら嬉しい」と語る。

「純喫茶を楽しもう！」と題したコーヒー特別セミナーの様子
「純喫茶を楽しもう！」と題したコーヒー特別セミナーの様子

　セミナーの告知にあたっては「コーヒー教室」との接点を持たない層にもセミナーを知らしめるべく、広報チームと初連携。

　これまでコーヒーセミナーは専用ページでのみ告知をしていたが、今回は広報からも告知を行った。

　「コーヒー教室」のトライアルを促すべく、受講料は税込1100円と参加しやすい値段設定にした。
　通常のセミナーでは8人程度の少人数制で受講料は税込4000円ほどとなる。

　今回の特別セミナーは定員24人の枠を設け、キャンセル待ちのシステムも初導入したという。

　当日は狙い通り「コーヒー教室」初参加者とリピーターの割合がおよそ半分ずつとなり、キャンセル待ちも出るほどの人気を博した。

「コーヒー教室」の初代室長である髙島君子氏考案のメニュー「パリのロマンス」を紹介する金井講師
「コーヒー教室」の初代室長である髙島君子氏考案のメニュー「パリのロマンス」を紹介する金井講師

　セミナーでは国内外の喫茶店の歴史や喫茶店メニューの説明、一部アレンジコーヒーの実演も行った。

　「コーヒー教室」の初代室長である髙島君子氏考案のメニューとして、バラ型に仕立てた生クリームが浮かぶアレンジコーヒー「パリのロマンス」も紹介した。

　「コーヒー教室」の認知拡大や参加者の増加に向け、今後も気軽に体験できるセミナーの開催を視野に入れる。

　「通常のセミナーは学びたいという目的の方がいらっしゃるが、イベント的なセミナーでは楽しみたいという違った発想の方も多く来てくださる。お客様の反応や申し込み状況を見て、今後も検討していく」と述べる。

　なお「喫茶店の日」は、1888年4月13日に東京・上野で日本初の本格的な喫茶店「可否茶館（かひいさかん）」が開店したことに由来する。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。