従来型リサイクルボックスをあえて撤去し「ボトルtoボトル」促進　三菱UFJフィナンシャルグループの実証実験に全清飲が感謝状

全国清涼飲料連合会（全清飲）は5月19日、三菱UFJフィナンシャルグループ（以下、MUFG）とペットボトル（PET）の水平リサイクル「ボトルtoボトル」を推進する実証実験を開始するとともに「ボトルtoボトル」推進事業者を対象とする初の感謝状をMUFGに贈呈した。

全清飲の森本真治専務理事は「『ボトルtoボトル』において、家庭外の使用済みPETの回収における品質向上は非常に重要。大型ビル全体で、使用済みPETの管理を一元化するというのは非常に大きな新しい取り組み」と感謝の意を表する。

MUFGは以前、三菱UFJ銀行の東京・名古屋・大阪の大型ビルにおいて、缶・瓶・PETをまとめて回収する従来のリサイクルボックスに加え、独自ルールのリサイクルボックスを設置。

独自ルールのリサイクルボックスでは、缶・瓶をそれぞれ分けて回収するボックスと、キャップやラベルを外した状態のPETのみを回収するボックスを用意した。

今年1月には三菱UFJ銀行大阪ビル、今年3月には三菱UFJ銀行名古屋ビルの全館で、従来型のリサイクルボックス計63台を撤去。詳細に分別する独自ルールのリサイクルボックスのみに統一し、同社が使用済みPETを一元管理する実証実験を開始した。

実証実験ではキャップやラベルの分別、飲み残しゼロを呼び掛けることで、使用済みPETから得られる再生ペット樹脂の回収率を高め、「ボトルtoボトル」比率の向上を目指す。

森本専務理事は「キャップがついていると、どうしても飲み残しが入ったままになってしまうことが多く水平リサイクルの妨げになる。MUFGさまのルールに基づく一元管理によって、回収するPETの品質の向上が期待できる」と説明する。

全清飲は、リサイクルボックスに貼って分別を促すステッカーや、社員向け啓発動画を提供することで啓発活動を支援していく。

一方、MUFGとしては社会課題の解決や社員の環境意識の醸成を目指す。

今後は1年ほどかけて、「ボトルtoボトル」に与える効果、回収・運搬コストなどの経済性、社員の行動変容を検証していく。

三菱UFJ銀行総務部ファシリティ戦略室企画グループカーボンニュートラルチームの鍬塚翔子上席調査役は「MUFGの中期経営計画の3本の柱のひとつが社会課題の解決。今回の取り組みは資源循環の推進につながるとともに、PETは非常に身近な存在のため、社員の環境意識の醸成にも期待できる」と述べる。

森本専務理事は「今後も賛同していただけるステークホルダーとは連携し、オフィスをはじめ商業施設などでも、回収する使用済みペットボトルの品質を向上させていきたい」と語る。