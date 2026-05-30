日本気象協会 biz tenki
飲料系飲料コカ・コーラ「おにぎりと言...

コカ・コーラ「おにぎりと言えば綾鷹」を根づかせる活動を推進　軸足はインパクト強化と習慣化　イオンではおにぎり売場に出現

飲料
イオンスタイル鴨居のおにぎり売場に出現する「綾鷹」
イオンスタイル鴨居のおにぎり売場に出現する「綾鷹」

　コカ・コーラシステムは、緑茶飲料ブランド「綾鷹」の施策の1つとして「おにぎりと言えば綾鷹」を根づかせる活動を推進している。

　その活動の軸足となるのはインパクト強化と習慣化。

　5月18日、日本コカ・コーラ（東京都渋谷区）で「綾鷹」イオン限定おにぎり先行取材会に臨んだ日本コカ・コーラの高村有希菜緑茶事業部ブランドマネージャーは「インパクト強化では、おにぎりに対する『綾鷹』の第一想起を促進していく。習慣化については、おにぎり喫食時に自然と『綾鷹』も手に取っていただけるようにする」と説明する。

日本コカ・コーラの高村有希菜緑茶事業部ブランドマネージャー
日本コカ・コーラの高村有希菜緑茶事業部ブランドマネージャー

　インパクト強化策としては、オリジナルキャラクター「あや茶丸」を新たに創出し「綾鷹」とおにぎりの相性のよさを効果的に伝える。

　「あや茶丸」を店頭MDや什器などに活用しているほか、上白石萌歌さんを起用した新CMにも登場させたところ「『可愛い』だったり『印象に残る』といったお声を多く寄せられている」という。

「綾鷹」「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」「綾鷹 ミネラル緑茶」「綾鷹 玄米茶」の各アイテムに合わせて新たに開発された全5種類のおにぎりの売場（イオンスタイル鴨居）
「綾鷹」「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」「綾鷹 ミネラル緑茶」「綾鷹 玄米茶」の各アイテムに合わせて新たに開発された全5種類のおにぎりの売場（イオンスタイル鴨居）

　習慣化の直近の取り組みでは、5月20日から関東・中部・近畿・中四国のイオン・イオンスタイル直営売場約380店舗で、「綾鷹」「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」「綾鷹 ミネラル緑茶」「綾鷹 玄米茶」の各アイテムに合わせて新たに開発された全5種類のおにぎりを4週間限定で発売している。

　飲料売場では主にPOPでおにぎり売場を案内し、おにぎり売場ではPOPの掲示のほか一部店舗では「綾鷹」を露出している。

　パッケージには「綾鷹」とおにぎりの相性の良さを伝えるオリジナルキャラクター「あや茶丸」があしらわれている。

　販売期間中、「綾鷹」と対象のおにぎりをそれぞれ税抜500円以上購入した人にイオン買い物アプリでクーポンを発行して「綾鷹」（650ml）1本と引き換えられるキャンペーンを展開している。

　5月18日からは、「綾鷹」の特設店舗「おにぎり食堂 綾鷹屋」をキッチンカーで再現して全国5都市に出店し、日常のランチシーンでおにぎりと「綾鷹」の相性の良さを提案している。

飲料売場でのキャンペーンを訴求するPOP
飲料売場でのキャンペーンを訴求するPOP

　これに先立ち、2月2日から3月31日の間、日本有数のビジネス街とされる東京メトロ大手町駅（東京都千代田区）に「おにぎり食堂 綾鷹屋」を構えて、「綾鷹屋」限定おにぎりを販売し購入者に「綾鷹」（300mlPET）を無料配布したところ来店客数は1万2500人に上った。

　来店客数に加えて「SNS動画総再生回数は235万回以上と非常に多く再生していただいた。さらに広報活動を通じて情報接触は3640万人に達し、体験者の97％以上が『また参加したい』と回答して下さった」との手応えを得る。

関連記事

インタビュー特集

輸出向け食品検査に絶対の強み 国によって異なる規制にトータル対応 SGSジャパン

審査
　SGSはスイスに本...

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。