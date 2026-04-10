業務用トーホー TSUTAYAと連携 C＆C店のFC展開強化へ
カナエ モノマテリアルパッケージ

トーホー TSUTAYAと連携 C＆C店のFC展開強化へ

業務用
トーホー TSUTAYAと連携 C＆C店のFC展開強化へ

　トーホーは、子会社が運営するC＆Cの業務食材店「A-プライス」のFC事業展開強化を見据え、書籍販売やレンタル事業などを展開する「TSUTAYA」（以下ツタヤ）との連携を図る。

　3月12日、トーホー子会社のトーホーキャッシュアンドキャリー（TCC）と、ツタヤを展開するカルチュア・エクスペリエンス（CX）は、A-プライスの全国展開協力およびツタヤにおける商品導入の検討に関して合意した。今後は、ツタヤを展開するFC企業からA-プライスのニーズをまずは汲み取ることから始め、トーホーの奥野邦治社長は「十分時間をかけてしっかり提案していきたい」と語った。

　トーホーグループは、A-プライスを関東以西でTCCが78店舗、トーホー沖縄が9店舗展開する他、FC契約では現在2社と締結し2店舗を運営。FC事業による出店の加速を成長戦略の一つに位置付けており、今回の合意では、CXがこれまで培ってきた全国におけるツタヤのFC展開のノウハウを生かし、A-プライスでのFC出店企業候補をTCCに対して提案するなど、A-プライスの全国展開に協力するもの。

　また、CXが24年9月から推進している、メーカーやリテール各社と協業して各店舗の特長に合わせた雑貨や書籍を、ブランドの垣根を越えて展開する新たな販売形態「ブランドパートナー」の「Food」ジャンルではトーホーが2社目となることから、全国のツタヤにA-プライスの売場や商品を導入することで、双方で価値の高い店舗づくりに取り組んでいく。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。