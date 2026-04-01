麺需要で拡大基調 専用タイプ、白だし伸長

・メニュー地位向上

・新しい食べ方提案

・汎用つゆ、大容量から中容量へ

・白だし、提案活発

・麺専用つゆ、ボトルでも新提案

・主力ブランド充実

◇ ◇

・ミツカン 麺専用、白だし伸長 夕食麺訴求で需要開拓へ

・キッコーマン食品 凍らせておいしい「シャリっと冷やそうめん」

・ヤマサ醤油 万能タイプ、好発進 「イチオシ！うどんたれ」

・ヤマキ「割烹白だし」好調 減塩の「そばつゆ」投入

・創味食品 つゆ・だし売上増加 減塩タイプ、POS売上1位に

・にんべん 個食めんつゆ拡充 鰹節だしと和の伝統食品

・桃屋 ちょい足し提案強化 食べる調味料を同時陳列

・シマヤ「蔵の味つゆ」初動5倍に 汎用性の広さ訴求

・マルトモ「かつおぶし屋の味」前面に 「お野菜まる」全品改良

・味の素 新価値創造に挑戦 「氷みぞれつゆ」新発売

・エバラ食品工業 たらこクリーム追加 「プチッとうどん」好調

・丸美屋食品工業 味と冷たさが持続「氷点下そうめんつゆ」

・ダイショー つけ麺用スープ提案 サラダうどん用のつゆも

・ヒガシマル醤油「うどんスープ」夏需要拡大へ 関東圏の販売伸長続く

・日本丸天醤油 付加価値商品を強化 「青みかんめんつゆ」発売

・宮島醤油 つゆ商品の安定化が課題 健康志向商品は回復基調

・富士甚醤油「富士屋甚兵衛」の販路拡大 第二工場の稼働を高める

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