食物繊維をおいしく あじかん、具だくさんごぼうスープ本格展開

あじかんは国産ごぼうを使用した具だくさんの食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP（リセットスープ）」の本格展開を開始した。公式オンラインショップを中心に、おいしく食べながら効率よく食物繊維を補える冷凍スープ全5種類を販売する。

新商品は1食（220g）当たり食物繊維12.5g（生鮮ごぼう約1.4本分）を含むスープ。国内契約農家が栽培したごぼうを主原料に、「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」で培った15年以上のごぼう加工技術を生かして開発した。ラインアップは「濃厚クリーミーチャウダー」「ごろっと野菜のミネストローネ」「ごぼうまるごと旨辛みそ」「ごぼうまるごとしょうゆ」「もち麦豆乳生姜」の全5種類。

豊富な食物繊維量に加え、ごぼうの食感を生かした独自のカット設計、国産素材と焙煎ごぼう茶の活用もポイント。それぞれのスープに合わせたカット方法により、スープでありながら食べた実感を得られるように工夫した。「ごぼうまるごと旨辛みそ」「ごぼうまるごとしょうゆ」の2種類には「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」を煮出して使用し、ごぼうの風味に深みを持たせた。

同社は3月13日から応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始。販売開始後まもなく目標金額の100％を突破し、最終的に目標金額の122％を達成した。5月10日から公式オンラインショップで一般販売を開始。7月にはギャル曽根さんの公式YouTubeチャンネルでコラボ動画を公開した。

あじかんは7月16日に都内で「あじかんごぼう RESET SOUP」新商品発表会を開催し、新商品の本格販売を開始した。

発表会には、足利直純社長執行役員も登壇した。同社長は新商品について「当社には業務用食品でおいしさを追求し続けてきた知見と健康食品としてごぼうを研究してきた経験の両方がある。今回のごぼうスープはその2つの事業で積み重ねてきた英知を合わせて生み出した商品」「あじかんらしいごぼうの健康価値を家庭の食卓でおいしく気軽に感じていただける形にしたいという思いを込めて開発した」と紹介。「あじかんの新しい挑戦に触れていただければ幸い」と呼びかけた。

発表会では、マーケティング部新事業企画課の東山公光課長が登壇し、商品と会社概要について説明した。また、ゲストとしてギャル曽根さんが登場。「あじかんごぼう RESET SOUP」全5種類とアレンジメニューを試食し、商品の魅力をアピールした。