近畿版

・伊藤忠食品 『凍眠』軸に冷凍提案に力　果実はメーカーとコラボ　サステナブルな生酒　小型スイーツ拡売へ
・日本一の牡蠣を決定　牡蠣1グランプリ開催　生食部門に佐賀の宗徳丸
・イオンモール神戸北　20年目、68店を刷新
・イズミ　ゆめモール那珂川オープン
・阪急阪神百貨店　無線タブレットシステム導入

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