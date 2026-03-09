加工食品油脂昭和産業 こめ油の生産体制を強化 ボーソー油脂の精製設備増強
カナエ モノマテリアルパッケージ

昭和産業 こめ油の生産体制を強化 ボーソー油脂の精製設備増強

油脂
ボーソ―油脂の船橋工場
ボーソ―油脂の船橋工場

　昭和産業は、100％子会社でこめ油等を製造販売するボーソー油脂の生産体制を増強する。約53億円を投じて、ボーソー油脂の主力拠点である船橋工場のこめ油精製設備および充填倉庫を新設する。完成予定は2030年3月。

　昭和産業グループは、26年度からスタートした新長期ビジョン「SHOWA VISION2035」および「中期経営計画26―29」において、基盤事業における高付加価値商品の拡販を重点戦略の一つに掲げている。

　製油事業においては、こめ油を将来における収益の柱の一つに位置付け、需要拡大が続くこめ油の生産体制を強化する。ボーソー油脂は2020年の昭和産業グループ入り後、黒字転換を果たし、製油事業の収益化に大きく貢献する成長を遂げてきた。

　今期からスタートした「中計26―29」では、高付加価値商品であるこめ油のさらなる事業拡大を進めるとともに、こめ油やコーン油などグループの強みを生かした最適な油種ポートフォリオを構築、製油事業の安定収益獲得につなげる。

　今回の設備投資では、主力拠点である船橋工場のこめ油精製設備を更新、処理能力の増強と品質向上を実現、省エネルギー化によるコスト削減につなげる。

　また、新設する充填倉庫は、オフィスエリアや将来的な設備増強用地を兼ね備え、工場内のレイアウト変更による品質と労働の安全確保にも寄与する。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。