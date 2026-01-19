つけもの版

・漬物の価値再興に尽力　全漬連会長が年頭所感
・全漬連・東漬協が新年会　品質向上と業界発展に尽力
・梅の通年喫食を提案 「紀乃家　茶寮」一周年　定番に加え菓子類も堅調
・新春特別企画　現場の視点　米一膳を食べさせる力　「キューちゃん」選ばれ続けるわけ

