・岩塚製菓「味しらべ」接点強化 メロン風味と毎年好評の「梅味」とで

・カルビー 北海道産じゃがいもに備え スナック以外の領域にも挑戦

・湖池屋「カラムーチョ」成長加速 「ゴジラ」コラボ特別パッケージで

・明治「ツインクル」好調 おまけシールの刷新効果で

・「岩塩キャンディ」刷新 甘さと塩味よりおいしく調和 大小2種類のドイツ産アルペンザルツ岩塩を訴求強化 扇雀飴本舗

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