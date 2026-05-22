菓子流通版

・岩塚製菓「味しらべ」接点強化　メロン風味と毎年好評の「梅味」とで
・カルビー　北海道産じゃがいもに備え　スナック以外の領域にも挑戦
・湖池屋「カラムーチョ」成長加速　「ゴジラ」コラボ特別パッケージで
・明治「ツインクル」好調　おまけシールの刷新効果で
・「岩塩キャンディ」刷新　甘さと塩味よりおいしく調和　大小2種類のドイツ産アルペンザルツ岩塩を訴求強化　扇雀飴本舗

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