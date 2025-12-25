10.3 C
GMAKe、ミリアグループ 健康飲料受託業界に新風 3社による強いシナジー発揮

健康・機能性食品
GMAKe盛山さん（右）とミリアグループ工藤さん
GMAKe盛山さん（右）とミリアグループ工藤さん

　健康・美容飲料の受託製造などを手掛けるミリアグループ。50年の歴史を持つ製造会社であるコトブキと製販分離体制を敷いている。ミリアグループの研究開発力と営業力、コトブキの技術と品質管理ノウハウなどを強みに多くのユーザーの支持を獲得してきた。健康・美容飲料の受託企業としてはいち早く健康食品GMP認証を取得しており、輸出案件への対応などを目的にこのほどHACCP取得も完了した。

　23年に美容分野に強みを持つGMAKeが親会社となってからは、温泉微生物由来の特許成分「RG92」や、植物エクソソーム、コラーゲン、エラスチン、必須アミノ酸などの機能性成分を配合した独自性を持った商品開発をこれまで以上に推進。GMAKeでは、自社の企画提案力を生かした青汁王子の三崎優太氏監修によるゼリー・ドリンクタイプの青汁「SEIOU92プレミアム」などのNBラインアップを揃えている。

　「RG92」は別府温泉の源泉にすむ微生物から抽出した日本発の素材。抗炎症や抗酸化、抗糖化などに関する研究データが蓄積されているほか、ミトコンドリアの活性化や、短鎖脂肪酸に働きかけることで腸内環境改善などの機能が期待されている。美容・健康分野だけでなく、畜産・水産分野での応用も始まっており、各界から注目される成分だ。自社商品だけでなく、「RG92」を配合したドリンクやゼリーのOEM供給も対応している。

　美容道40年のスペシャリストでGMAKe関西支社長の盛山恵未さんは「三方シールのゼリーやドリンクは持ち運びに適しているし、特にゼリーは腹持ちも良い。自社ブランドの『SEIOU92プレミアム』のゼリーは4kcalでアミノ酸スコア100に設計した。乳酸菌やビフィズス菌を配合したドリンクなども、『RG92』を加えることでより強く体感できるという声をいただいている」と購入者からの反応を語る。安心・安全で高品質な商品を提供することをモットーに、モノ作りに対する愚直なまでの姿勢を貫くミリアグループとコトブキ。GMAKeグループ入りしたことで、3社による強いシナジーが生まれた。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

