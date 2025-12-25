GMAKe、ミリアグループ 健康飲料受託業界に新風 3社による強いシナジー発揮

健康・美容飲料の受託製造などを手掛けるミリアグループ。50年の歴史を持つ製造会社であるコトブキと製販分離体制を敷いている。ミリアグループの研究開発力と営業力、コトブキの技術と品質管理ノウハウなどを強みに多くのユーザーの支持を獲得してきた。健康・美容飲料の受託企業としてはいち早く健康食品GMP認証を取得しており、輸出案件への対応などを目的にこのほどHACCP取得も完了した。

23年に美容分野に強みを持つGMAKeが親会社となってからは、温泉微生物由来の特許成分「RG92」や、植物エクソソーム、コラーゲン、エラスチン、必須アミノ酸などの機能性成分を配合した独自性を持った商品開発をこれまで以上に推進。GMAKeでは、自社の企画提案力を生かした青汁王子の三崎優太氏監修によるゼリー・ドリンクタイプの青汁「SEIOU92プレミアム」などのNBラインアップを揃えている。

「RG92」は別府温泉の源泉にすむ微生物から抽出した日本発の素材。抗炎症や抗酸化、抗糖化などに関する研究データが蓄積されているほか、ミトコンドリアの活性化や、短鎖脂肪酸に働きかけることで腸内環境改善などの機能が期待されている。美容・健康分野だけでなく、畜産・水産分野での応用も始まっており、各界から注目される成分だ。自社商品だけでなく、「RG92」を配合したドリンクやゼリーのOEM供給も対応している。

美容道40年のスペシャリストでGMAKe関西支社長の盛山恵未さんは「三方シールのゼリーやドリンクは持ち運びに適しているし、特にゼリーは腹持ちも良い。自社ブランドの『SEIOU92プレミアム』のゼリーは4kcalでアミノ酸スコア100に設計した。乳酸菌やビフィズス菌を配合したドリンクなども、『RG92』を加えることでより強く体感できるという声をいただいている」と購入者からの反応を語る。安心・安全で高品質な商品を提供することをモットーに、モノ作りに対する愚直なまでの姿勢を貫くミリアグループとコトブキ。GMAKeグループ入りしたことで、3社による強いシナジーが生まれた。